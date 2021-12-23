Жахлива ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися три автівки (відео)

У результаті ДТП постраждали три особи

У середу, 22 грудня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна потрійна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Автопригода трапилася одразу за АЗС WOG у бік правого берега. Тут у лобовому зіткненні не розминулися автомобілі Chevrolet та дві автівки марки Volkswagen.

Внаслідок аварії водія Chevrolet затисло у салоні, його вивільняли рятувальники ДСНС.

За попередньою інформацією, всього постраждало троє осіб – всі вони госпіталізовані.

Причини аварії уточнюються.

На місці працювали патрульні та слідчі.

У мережі також з’явилося відео моменту жахливого зіткнення на Броварському проспекті.

Як повідомлялося, 22 грудня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Hyundai в результаті зіткнення з іншою автівкою вилетів з дороги у місце продажу новорічних ялинок.