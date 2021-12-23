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    Жахлива ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися три автівки (відео)

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    На Броварському проспекті сталося лобове зіткнення автівок - Жахлива ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися три автівки (відео)
    На Броварському проспекті сталося лобове зіткнення автівок
    фото: скріншот із відео

    У результаті ДТП постраждали три особи

    У середу, 22 грудня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна потрійна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Автопригода трапилася одразу за АЗС WOG у бік правого берега. Тут у лобовому зіткненні не розминулися автомобілі Chevrolet та дві автівки марки Volkswagen.

    Внаслідок аварії водія Chevrolet затисло у салоні, його вивільняли рятувальники ДСНС.

    За попередньою інформацією, всього постраждало троє осіб – всі вони госпіталізовані.

    Причини аварії уточнюються.

    На місці працювали патрульні та слідчі.

    У мережі також з’явилося відео моменту жахливого зіткнення на Броварському проспекті.

    Як повідомлялося, 22 грудня на Кільцевій дорозі в Києві автомобіль Hyundai в результаті зіткнення з іншою автівкою вилетів з дороги у місце продажу новорічних ялинок.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ ДСНС дороги автомобіль рятувальники
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    Жахлива ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися три автівки (відео)