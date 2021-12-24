  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Подолі одразу два трамваї зійшли з колій (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці аварії працює поліція та викликано технічну службу&nbsp; - На Подолі одразу два трамваї зійшли з колій (відео)
    На місці аварії працює поліція та викликано технічну службу 
    фото: скріншот із відео

    Рух трамваїв на вул. Нижній Вал заблоковано

    У п’ятницю, 24 грудня, на вул. Нижній Вал в Подільському районі Києва одразу два трамваї, які рухалися в різних напрямках, зійшли з колій. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Через аварію зупинився рух трамваїв.

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримується рух трамваїв № 14 на вул. Нижній Вал – Житній ринок в напрямку Контрактової площі. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

    Нагадаємо, 23 грудня на вулиці Глибочицькій, 73 в Києві прямо на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися два легкових автомобілі. Через ДТП було заблоковано рух трамваїв.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Подолі одразу два трамваї зійшли з колій (відео)