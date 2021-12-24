На Подолі одразу два трамваї зійшли з колій (відео)

На місці аварії працює поліція та викликано технічну службу

Рух трамваїв на вул. Нижній Вал заблоковано

У п’ятницю, 24 грудня, на вул. Нижній Вал в Подільському районі Києва одразу два трамваї, які рухалися в різних напрямках, зійшли з колій. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Через аварію зупинився рух трамваїв.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», затримується рух трамваїв № 14 на вул. Нижній Вал – Житній ринок в напрямку Контрактової площі. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Нагадаємо, 23 грудня на вулиці Глибочицькій, 73 в Києві прямо на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися два легкових автомобілі. Через ДТП було заблоковано рух трамваїв.