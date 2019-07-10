Під час Atlas Weekend таксисти у Києві різко підняли ціни (відео)



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З ВДНГ на лівий берег Києва можна дістатися на таксі за 320 грн Фото: Інформатор

Виїхати вночі з ВДНГ проблематично

У Києві стартував тиждень фестивалю Atlas Weekend, а разом із задоволенням і драйвом для жителів і гостей Києва постало питання, як дістатися додому після концертів.

Виїхати вночі з ВДНГ охочих більше, ніж таксистів в столиці, а великий попит завжди призводить до суттєвого підвищення проїзду.

Як вияснив Інформатор, різке підвищення ціни на проїзд починається з 23:00. До центру «фестивальними» можуть дістатися за суму близько 160-180 гривень, а на лівий берег (район Троєщини) за 320 гривень. Цю ціну пропонувала компанія Uklon. Але в Uklon не такий великий парк автомобілів, щоб усіх задовільнити.

Uber же в дні фестивалю не церемониться з підвищенням плати. До центру можна виїхати за 215-230 гривень (в звичайний день ціна становить близько 100 гривень), а поїздка в Деснянський район обійдеться більш ніж в півтисячі гривень. Зате машини під'їжджають одна за однією і чекати точно не доведеться.

Так звані «бомбили» просять до центру 300 гривень, на лівий берег - близько 600 гривень.

Нагадаємо, 9 липня,у Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend.

Він триватиме з 9 по 14 липня на території ВДНГ.

Під час проведення фестивалю громадський транспорт продовжить свою роботу.

Зокрема, у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 липня на 13 липня продовжить роботу на 1 годину

Окрім того, на період проведення заходу у разі необхідності в залежності від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену «Виставковий центр» і «Васильківська».

«Київпастранс» продовжить на 1 годину роботу наземного пасажирського транспорту загального користування у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 на 13 липня, організувавши перевезення пасажирів після проходження останніх пар поїздів.

«Київпастранс» 10-14 липня продовжить роботу тролейбусів маршрутів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів маршруту № 56 на 1 годину.