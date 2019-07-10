На Atlas Weekend пропала неповнолітня дівчинка з поганим слухом (фото)



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Валерія Роменська, 2002 року народження

Дівчинка пішла на фестиваль Atlas Weekend і перестала виходити на зв'язок

У вівторок, 9 липня, в Києві пропала неповнолітня Валерія Роменська, 2002 року народження.

За попередніми даними, вона пішла на фестиваль Atlas Weekend і перестала виходити на зв'язок. Підліток може знаходитися на території ВДНГ.

У дівчинки слабкий слух і проблеми з мовленням. Про це повідомляє Голосіївське управління поліції Києва.

Прикмети дівчинки: на вигляд 13 років, зріст 155 сантиметрів, русяве волосся.

Була одягненав білі кросівки, сірий спортивний костюм, футболка з малюнком зебри.

Правоохоронці просять допомогти в розшуку Валерії. Якщо ви знаєте про її місцезнаходження, то повідомте про це на лінію «102».

Нагадаємо, 9 липня,у Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend.

Він триватиме з 9 по 14 липня на території ВДНГ.

Під час проведення фестивалю громадський транспорт продовжить свою роботу.

Зокрема, у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 липня на 13 липня продовжить роботу на 1 годину

Окрім того, на період проведення заходу у разі необхідності в залежності від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену «Виставковий центр» і «Васильківська».

«Київпастранс» продовжить на 1 годину роботу наземного пасажирського транспорту загального користування у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 на 13 липня, організувавши перевезення пасажирів після проходження останніх пар поїздів.

«Київпастранс» 10-14 липня продовжить роботу тролейбусів маршрутів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів маршруту № 56 на 1 годину.





Джерело: Інформатор