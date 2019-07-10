На Atlas Weekend пропала неповнолітня дівчинка з поганим слухом (фото)
Дівчинка пішла на фестиваль Atlas Weekend і перестала виходити на зв'язок
У вівторок, 9 липня, в Києві пропала неповнолітня Валерія Роменська, 2002 року народження.
За попередніми даними, вона пішла на фестиваль Atlas Weekend і перестала виходити на зв'язок. Підліток може знаходитися на території ВДНГ.
У дівчинки слабкий слух і проблеми з мовленням. Про це повідомляє Голосіївське управління поліції Києва.
Прикмети дівчинки: на вигляд 13 років, зріст 155 сантиметрів, русяве волосся.
Була одягненав білі кросівки, сірий спортивний костюм, футболка з малюнком зебри.
Правоохоронці просять допомогти в розшуку Валерії. Якщо ви знаєте про її місцезнаходження, то повідомте про це на лінію «102».
Нагадаємо, 9 липня,у Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend.
Він триватиме з 9 по 14 липня на території ВДНГ.
Під час проведення фестивалю громадський транспорт продовжить свою роботу.
Окрім того, на період проведення заходу у разі необхідності в залежності від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену «Виставковий центр» і «Васильківська».
«Київпастранс» продовжить на 1 годину роботу наземного пасажирського транспорту загального користування у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 на 13 липня, організувавши перевезення пасажирів після проходження останніх пар поїздів.
«Київпастранс» 10-14 липня продовжить роботу тролейбусів маршрутів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів маршруту № 56 на 1 годину.
Джерело: Інформатор