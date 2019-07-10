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    На Atlas Weekend пропала неповнолітня дівчинка з поганим слухом (фото)

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    Валерія Роменська, 2002 року народження - На Atlas Weekend пропала неповнолітня дівчинка з поганим слухом (фото)
    Валерія Роменська, 2002 року народження

    Дівчинка пішла на фестиваль Atlas Weekend і перестала виходити на зв'язок

    У вівторок, 9 липня, в Києві пропала неповнолітня Валерія Роменська, 2002 року народження.

    За попередніми даними, вона пішла на фестиваль Atlas Weekend і перестала виходити на зв'язок. Підліток може знаходитися на території ВДНГ.

    У дівчинки слабкий слух і проблеми з мовленням. Про це повідомляє Голосіївське управління поліції Києва.

    Прикмети дівчинки: на вигляд 13 років, зріст 155 сантиметрів, русяве волосся.

    Була одягненав білі кросівки, сірий спортивний костюм, футболка з малюнком зебри.

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    Правоохоронці просять допомогти в розшуку Валерії. Якщо ви знаєте про її місцезнаходження, то повідомте про це на лінію «102».

    Нагадаємо, 9 липня,у Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend.

    Він триватиме з 9 по 14 липня на території ВДНГ.

    Під час проведення фестивалю громадський транспорт продовжить свою роботу.

    Зокрема, у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 липня на 13 липня продовжить роботу на 1 годину.

    Окрім того, на період проведення заходу у разі необхідності в залежності від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену «Виставковий центр» і «Васильківська».

    «Київпастранс» продовжить на 1 годину роботу наземного пасажирського транспорту загального користування у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 на 13 липня, організувавши перевезення пасажирів після проходження останніх пар поїздів.

    «Київпастранс» 10-14 липня продовжить роботу тролейбусів маршрутів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів маршруту № 56 на 1 годину.


    Джерело: Інформатор

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