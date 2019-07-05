Київська підземка два дні працюватиме довше



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Зміни в роботу метро внесено через проведення Atlas Weekend

Наступного тижня 9 і 12 липня столичний метрополітен змінить режим роботи. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

У вказані дні метро працюватиме на годину довше. Це пов’язано із проведенням на ВДНГ масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend.

«9 та 12 липня метро працює на годину довше, і вперед на кращий музичний фестиваль літа!» - йдеться в повідомленні метрополітену.

Нагадаємо, фестиваль Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на території ВДНГ у Києві.

До слова, столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

12 червня Кличко показав відео, як будується Подільсько-Воскресенський міст.

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