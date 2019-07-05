  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київська підземка два дні працюватиме довше

    • Розсилка
    Київська підземка два дні працюватиме довше

    Зміни в роботу метро внесено через проведення Atlas Weekend

    Наступного тижня 9 і 12 липня столичний метрополітен змінить режим роботи. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    У вказані дні метро працюватиме на годину довше. Це пов’язано із проведенням на ВДНГ масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend.

    «9 та 12 липня метро працює на годину довше, і вперед на кращий музичний фестиваль літа!» - йдеться в повідомленні метрополітену.

    9_30

    Нагадаємо, фестиваль Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на території ВДНГ у Києві.

    До слова, столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

    12 червня Кличко показав відео, як будується Подільсько-Воскресенський міст.

    Читайте також:


    Читайте також
    Київ громадський транспорт метро музика фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ