Перший день безкоштовний: Кличко запрошує усіх на відкриття Atlas Weekend (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з відвідувачами музичної події

Сьогодні день української музики на фестивалі

Сьогодні, 9 липня, у Києві розпочинається музичний фестиваль Atlas Weekend.

Про його відкриття розповів на своїй сторінці у Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, десятки тисяч людей з України та інших країн приїхали у Київ на найбільший у Східній Європі музичний фестиваль. Кличко нагадав, що минулого року цей захід відвідало більш як півмільйона людей.

«Чекаємо всіх на ВДНГ, сьогодні день української музики і вхід вільний!» - анонсував мер.

Кличко зазначив, що перший день «безкоштовний, оплачений мерією столиці».

Нагадаємо, фестиваль Atlas Weekend пройде з 9 по 14 липня на території ВДНГ у Києві.

Під час проведення фестивалю громадський транспорт продовжить свою роботу.

Зокрема, у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 липня на 13 липня продовжить роботу на 1 годину.

Окрім того, на період проведення заходу у разі необхідності в залежності від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену «Виставковий центр» і «Васильківська».

«Київпастранс» продовжить на 1 годину роботу наземного пасажирського транспорту загального користування у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 на 13 липня, організувавши перевезення пасажирів після проходження останніх пар поїздів.

«Київпастранс» 10-14 липня продовжить роботу тролейбусів маршрутів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів маршруту № 56 на 1 годину.