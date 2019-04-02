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    Під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі

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    Вогнеборці ліквідували пожежу у приватному будинку - Під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі
    Вогнеборці ліквідували пожежу у приватному будинку
    Фото: ДСНС

    Жінка загинула під час пожежі у власному будинку

    У понеділок, 1 квітня, сталася пожежа у приватному житловому будинку в с. М. Березянка Таращанського району Київщини. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 22:00.

    На місце події виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща.

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    Під час гасіння пожежі в будинку рятувальники виявили тіло жінки 1928 року народження, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 22:45 та повністю ліквідовано о 23:30.

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    Під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі
    Під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі

    До гасіння пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

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