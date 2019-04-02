Під час гасіння пожежі на Київщині рятувальники знайшли тіло бабусі



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Вогнеборці ліквідували пожежу у приватному будинку Фото: ДСНС

Жінка загинула під час пожежі у власному будинку

У понеділок, 1 квітня, сталася пожежа у приватному житловому будинку в с. М. Березянка Таращанського району Київщини. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 22:00.

На місце події виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща.

Під час гасіння пожежі в будинку рятувальники виявили тіло жінки 1928 року народження, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 22:45 та повністю ліквідовано о 23:30.

До гасіння пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.