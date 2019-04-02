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    Пожежу в бізнес-центрі ліквідовано: є постраждалі (відео)

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    Пожежа в бізнес-центрі на Харківському шосе - Пожежу в бізнес-центрі ліквідовано: є постраждалі (відео)
    Пожежа в бізнес-центрі на Харківському шосе
    Фото: dtp.kiev.ua

    Одну людину госпіталізовано з отруєнням чадним газом

    Пожежу у бізнес-центрі ModnaVilla на Харківському шосе, 201/203 рятувальникам вдалося ліквідувати о 10:37.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 9:15, повідомляє прес-служба ДСНС.

    По прибуттю на місце рятувальники встановили, що загоряння сталося в цеху з одягом на першому поверсі. Площа пожежі склала 150 кв. м.

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    Разом з рятувальниками на місце виїхали медики і правоохоронці.

    До прибуття пожежних лікарі вже почали надавати допомогу двом людям, перевіряти їх стан, а одну людину госпіталізували з отруєнням газом. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що густий чорний дим валить із будівлі бізнес-центру Modnavilla.

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