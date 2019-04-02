У дворі багатоповерхівки в Києві згорів автомобіль
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Вогонь з ВАЗ перекинувся на Toyota
У понеділок, 1 квітня, у дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Здолбунівській, 11, в автомобілі ВАЗ 2106 виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:04.
На місце події негайно прибули вогнеборці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 17:24 бійці ліквідували пожежу, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.
Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове покриття, двигун та в поруч припаркованому автомобілі Toyota пошкоджено ліву фару та бампер.
Постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Нагадаємо, 18 березня на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.