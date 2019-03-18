Під час пожежі на Київщині загинув чоловік



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Горіло перекриття та дах будинку Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі в будинку тривала понад 6 годин

У неділю, 17 березня, сталася пожежа у житловому будинку в м. Богуслав. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району о 20:51.

До місця виклику було направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.

«Прибувши, рятувальники встановили, що горить перекриття та дах будинку. На місці пожежі було знайдено тіло господаря 1954 року народження», - інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Загорання було локалізовано о 22:30 та ліквідовано о 03:15.

До гасіння залучалось 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.