Під час пожежі на Київщині загинув чоловік
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Розсилка
Горіло перекриття та дах будинку
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі в будинку тривала понад 6 годин
У неділю, 17 березня, сталася пожежа у житловому будинку в м. Богуслав. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району о 20:51.
До місця виклику було направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.
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«Прибувши, рятувальники встановили, що горить перекриття та дах будинку. На місці пожежі було знайдено тіло господаря 1954 року народження», - інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
Загорання було локалізовано о 22:30 та ліквідовано о 03:15.
До гасіння залучалось 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.