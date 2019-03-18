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    У Чернівецькій області ліквідували пожежу на сміттєзвалищі

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    <p>Причина пожежі на сміттєзвалищі в с. Маршинці встановлюється</p> - У Чернівецькій області ліквідували пожежу на сміттєзвалищі

    Причина пожежі на сміттєзвалищі в с. Маршинці встановлюється

    Фото: Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області

    Загоряння сміття сталося на площі 1 га

    У Чернівецькій області рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі в с. Маршинці Новоселицького району.

    Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

    «17 березня о 16:20 хвилин до Служби порятунку поступило повідомлення про загоряння сміття на сміттєзвалищі в с. Маршинці. Для ліквідації пожежі на місце події було направлено черговий караул рятувальників 11 державної пожежно-рятувальної частини №11 м. Новоселиця», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що також для гасіння пожежі залучено бульдозер та дві одиниці пристосованої техніки КП «Новоселицька міська тепломережа».

    «О 20:00 загоряння локалізовано на площі 1 га. О 23:00 загорання сміття ліквідовано», - повідомили у ДСНС.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, вогнеборці ліквідували пожежу на відкритій території полігону твердих побутових відходів в м. Новояворівськ на Львівщині, яка тривала з 10 березня.

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