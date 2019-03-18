  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві Renault влетів у стовп і згорів дотла (фото)

    • Розсилка
    <p>Через удар у стовп машина загорілася</p> - У Києві Renault влетів у стовп і згорів дотла (фото)

    Через удар у стовп машина загорілася

    Фото: Інформатор

    Водія екстрено госпіталізували лікарі швидкої допомоги

    У понеділок, 18 березня, на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.

    Аварія трапилася близько 5:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, автомобіль Renault рухався по вулиці Жилянській в бік вулиці Старовокзальної. Не впоравшись з керуванням, водій в'їхав в електроопору. Через удар машина загорілася.

    Читайте також

    Водій отримав струс головного мозку та перелом правої ноги. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували його в екстреному порядку.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві Renault влетів у стовп і згорів дотла (фото)
    У Києві Renault влетів у стовп і згорів дотла (фото)
    У Києві Renault влетів у стовп і згорів дотла (фото)
    Фото: Інформатор

    Машина вигоріла повністю.

    На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група, карета швидкої допомоги і бригада рятувальників. Деталі події встановлюються.

    Читайте також
    пожежа ДТП Київ автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ