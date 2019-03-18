У Києві Renault влетів у стовп і згорів дотла (фото)



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Через удар у стовп машина загорілася Фото: Інформатор

Водія екстрено госпіталізували лікарі швидкої допомоги

У понеділок, 18 березня, на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.

Аварія трапилася близько 5:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, автомобіль Renault рухався по вулиці Жилянській в бік вулиці Старовокзальної. Не впоравшись з керуванням, водій в'їхав в електроопору. Через удар машина загорілася.

Водій отримав струс головного мозку та перелом правої ноги. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували його в екстреному порядку.

Машина вигоріла повністю.

На місці події працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група, карета швидкої допомоги і бригада рятувальників. Деталі події встановлюються.