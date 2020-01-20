Під час пожежі у будинку в Києві вогнеборці врятували 80-річну жінку (фото)



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Під час займання спостерігалося сильне задимлення Фото: ДСНС

Пожежа сталася у багатоповерхівці на Троєщині

У неділю, 19 січня, сталася пожежа на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вул. Каштанова, 15А у Деснянському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:56.

Займання сталось у 3-кімнатній квартирі, спостерігалось сильне задимлення.

О 12:28 пожежу локалізували на площі 65 кв. м, а о 12:46 – ліквідували, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння вогнеборці врятували мешканку квартири. Жінка, 1940 року народження, знаходилась в загальному коридорі біля ліфта, рятувальники винесли її з будинку та передали працівникам медичної служби.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причини займання встановить слідство.