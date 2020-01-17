Під Києвом згоріло кафе, накрите соломою (фото)



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Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття кафе на площі 120 кв. м Фото: ДСНС

Вогонь дуже швидко розповсюдився по всій площі даху кафе

У четвер, 16 січня, в будівлі кафе «Данило» в селищі Глеваха Васильківського району Київщини сталася пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 19:51.

На місце виклику було направлено два відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, відділення 47-ї та 49-ї Державних пожежно-рятувальних частин смт Глеваха та смт Калинівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить дах і перекриття кафе. Гасіння ускладнювало те, що дах будівлі було накрито соломою і вогонь дуже швидко розповсюдився по всій площі.

Пожежу було локалізовано о 20:41, повністю ліквідовано о 21:40.

Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття на площі 120 кв. м.

На місці працювали 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.