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    Новини

    Під Києвом згоріло кафе, накрите соломою (фото)

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    Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття кафе на площі 120 кв. м - Під Києвом згоріло кафе, накрите соломою (фото)
    Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття кафе на площі 120 кв. м
    Фото: ДСНС

    Вогонь дуже швидко розповсюдився по всій площі даху кафе

    У четвер, 16 січня, в будівлі кафе «Данило» в селищі Глеваха Васильківського району Київщини сталася пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 19:51.

    На місце виклику було направлено два відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, відділення 47-ї та 49-ї Державних пожежно-рятувальних частин смт Глеваха та смт Калинівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить дах і перекриття кафе. Гасіння ускладнювало те, що дах будівлі було накрито соломою і вогонь дуже швидко розповсюдився по всій площі.

    Пожежу було локалізовано о 20:41, повністю ліквідовано о 21:40.

    Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття на площі 120 кв. м.

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    Під Києвом згоріло кафе, накрите соломою (фото)
    Під Києвом згоріло кафе, накрите соломою (фото)
    Під Києвом згоріло кафе, накрите соломою (фото)

    На місці працювали 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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