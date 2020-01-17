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    Новини

    На Солом’янці згорів пивний магазин (фото)

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    Пивний магазин знаходиться на першому поверсі житлового будинку - На Солом’янці згорів пивний магазин (фото)
    Пивний магазин знаходиться на першому поверсі житлового будинку
    Фото: ДСНС

    Вогнем пошкоджено приміщення та обладнання магазину

    Сьогодні, 17 cічня, сталася пожежа на вул. Липківського, 27/5 у Солом’янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:25.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що займання сталося в пивному магазині, який розташований на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

    О 03:42 пожежу було локалізовано, а о 04:03 – ліквідовано.

    У результаті займання пошкоджено меблі, обладнання, закопчено стіни та стелю приміщення магазину.

    До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу.

    В результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    На Солом’янці згорів пивний магазин (фото)
    На Солом’янці згорів пивний магазин (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на 17 січня сталася пожежа в автомобілі на вул. Закревського, 35 в Деснянському районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок магазин
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