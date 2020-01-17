На Солом’янці згорів пивний магазин (фото)



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Пивний магазин знаходиться на першому поверсі житлового будинку Фото: ДСНС

Вогнем пошкоджено приміщення та обладнання магазину

Сьогодні, 17 cічня, сталася пожежа на вул. Липківського, 27/5 у Солом’янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:25.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що займання сталося в пивному магазині, який розташований на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

О 03:42 пожежу було локалізовано, а о 04:03 – ліквідовано.

У результаті займання пошкоджено меблі, обладнання, закопчено стіни та стелю приміщення магазину.

До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на 17 січня сталася пожежа в автомобілі на вул. Закревського, 35 в Деснянському районі столиці.