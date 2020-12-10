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    Підпал автівки депутата і дзюдоїста Зантараї потрапив на відео

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    Вогонь пошкодив автомобіль&nbsp;Mercedes-Benz - Підпал автівки депутата і дзюдоїста Зантараї потрапив на відео
    Вогонь пошкодив автомобіль Mercedes-Benz
    Фото: скріншот відео

    Двоє осіб перелізли через ворота будинку та облили автомобіль невідомою речовиною

    Камери відеонагляду зафіксували, як відбувся підпал автомобіля депутата Київської міської ради від «Слуги народу», дзюдоїста Георгія Зантараї у дворі будинку на вул. Маршала Бірюзова, 27 у Святошинському районі Києва.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

    За відео з камер встановлено, що двоє осіб перелізли через ворота будинку, облили автомобіль Mercedes-Benz C220 невідомою речовиною і підпалили.

    Після цього зловмисники побігли у напрямку перехрестя вул. Стратонавтів та вул. Маршала Бірюзова.

    Пожежу було оперативно ліквідовано, постраждалих немає.

    На місце події працювала патрульні, слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, підпал автомобіля Зантараї стався у ніч на 9 грудня

    Пожежа була ліквідована за 15 хвилин. Вогонь пошкодив транспортний засіб, втім ніхто з людей не постраждав.

    Теги: пожежа Київ депутат Георгій Зантарая автомобіль злочин
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