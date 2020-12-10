Підпал автівки депутата і дзюдоїста Зантараї потрапив на відео

Двоє осіб перелізли через ворота будинку та облили автомобіль невідомою речовиною

Камери відеонагляду зафіксували, як відбувся підпал автомобіля депутата Київської міської ради від «Слуги народу», дзюдоїста Георгія Зантараї у дворі будинку на вул. Маршала Бірюзова, 27 у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

За відео з камер встановлено, що двоє осіб перелізли через ворота будинку, облили автомобіль Mercedes-Benz C220 невідомою речовиною і підпалили.

Після цього зловмисники побігли у напрямку перехрестя вул. Стратонавтів та вул. Маршала Бірюзова.

Пожежу було оперативно ліквідовано, постраждалих немає.

На місце події працювала патрульні, слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, підпал автомобіля Зантараї стався у ніч на 9 грудня.

Пожежа була ліквідована за 15 хвилин. Вогонь пошкодив транспортний засіб, втім ніхто з людей не постраждав.