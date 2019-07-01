Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дачний будинок був повністю охоплений вогнем Фото: ДСНС

Тіло пенсіонера виявили рятувальники під час гасіння пожежі

У неділю, 30 червня, вранці сталася пожежа приватному дачному будинку в с. Галинка Бородянського району. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби від місцевих жителів о 06:06.

На місце виклику було направлено черговий караул 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 59-го ДПРП смт Пісківка.

По прибуттю на місце події, рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплено дачний будинок по всій площі.

Пожежу було локалізовано о 06:53 та повністю ліквідовано о 09:10.

У середині будинку вогнеборці виявили тіло загиблого власника будівлі 1935 року народження.

На місці події працювали три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.