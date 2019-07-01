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    Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік (фото)

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    Дачний будинок був повністю охоплений вогнем - Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік (фото)
    Дачний будинок був повністю охоплений вогнем
    Фото: ДСНС

    Тіло пенсіонера виявили рятувальники під час гасіння пожежі

    У неділю, 30 червня, вранці сталася пожежа приватному дачному будинку в с. Галинка Бородянського району. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби від місцевих жителів о 06:06.

    На місце виклику було направлено черговий караул 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 59-го ДПРП смт Пісківка.

    По прибуттю на місце події, рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплено дачний будинок по всій площі.

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    Пожежу було локалізовано о 06:53 та повністю ліквідовано о 09:10.

    У середині будинку вогнеборці виявили тіло загиблого власника будівлі 1935 року народження. 

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    Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі в будинку на Київщині загинув чоловік (фото)

    На місці події працювали три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. 

    Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.

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