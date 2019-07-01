Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік



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До ліквідації пожежі в будинку було задіяно 20 рятувальників

Чоловіка з підозрою на отруєння продуктами горіння передали працівникам швидкої медичної допомоги

У неділю, 30 червня, о 21:03 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу в 10-поверховому житловому будинку на проспекті. Героїв Сталінграда, 12-Г, що в Оболонському районі столиці.

По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні будинку, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1959 року народження, якого з підозрою на отруєння продуктами горіння передали працівникам швидкої медичної допомоги.

О 21:26 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати на площі 15 кв. м, а о 21:42 – ліквідувати.

До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня у Києві було ліквідовано 167 пожеж. Протягом даного періоду на пожежах загинуло 2 особи, 1 людину травмовано.