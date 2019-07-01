За тиждень на пожежах у Києві загинуло двоє людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В районі Великої Окружної дороги горіли склади із секонд-хендом Фото: ДСНС

Минулого тижня рятувальники ліквідували 167 пожеж у столиці

Впродовж минулого тижня (з 24 до 30 червня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 369 виїздів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Було ліквідовано 167 пожеж, 7 аварій, 108 разів надано допомогу столичним мешканцям та іншим службам. Протягом даного періоду на пожежах загинуло 2 особи, 1 людину травмовано.

В екосистемах Києва протягом тижня виникло 13 пожеж на площі 0,39 га. Всього з початку року здійснено 362 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 133,825 га.

Також підрозділи гарнізону здійснили 6 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 447 таких виїздів.

Як повідомлялося, в районі Великої Окружної дороги у Святошинському районі Києва ввечері у середу, 26 червня, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі димом затягнуло район Микільської Борщагівки.

Згодом стало відомо, що загорілися склади із секонд-хендом.