Під Києвом на світанку згоріла АЗС (фото, відео)



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Пожежа на АЗС в Ірпені Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі пошкоджено розподільчу колонку, запірну арматуру та приміщення оператора

У понеділок, 1 липня, о 04:36 у м. Ірпінь по вул. Чкалова, 57 на території модульної АЗС (скраплений газ та дизельне пальне) виникла пожежа розподільчої колонки та запірної арматури ємності зі скрапленим газом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

О 06:10 пожежу на площі 50 кв. м було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено розподільчу колонку, запірну арматуру та приміщення оператора.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучалося 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, у ніч на 1 липня біля житлового будинку на вулиці Василя Липківського, 31 у Києві стався вибух в автомобілі Lexus GS 300.