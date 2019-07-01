  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом на світанку згоріла АЗС (фото, відео)

    • Розсилка
    Пожежа на АЗС в Ірпені - Під Києвом на світанку згоріла АЗС (фото, відео)
    Пожежа на АЗС в Ірпені
    Фото: ДСНС

    Внаслідок пожежі пошкоджено розподільчу колонку, запірну арматуру та приміщення оператора

    У понеділок, 1 липня, о 04:36 у м. Ірпінь по вул. Чкалова, 57 на території модульної АЗС (скраплений газ та дизельне пальне) виникла пожежа розподільчої колонки та запірної арматури ємності зі скрапленим газом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    О 06:10 пожежу на площі 50 кв. м було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено розподільчу колонку, запірну арматуру та приміщення оператора.

    Жертв та постраждалих немає.

    Читайте також

    До гасіння залучалося 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

    Як повідомлялося, у ніч на 1 липня біля житлового будинку на вулиці Василя Липківського, 31 у Києві стався вибух в автомобілі Lexus GS 300.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина Ірпінь АЗС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ