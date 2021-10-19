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    Під час пожежі в Києві загинули двоє осіб (фото)

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    Пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі - Під час пожежі в Києві загинули двоє осіб (фото)
    Пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі
    Фото: ДСНС

    Тіла чоловіка та жінки виявили рятувальники під час ліквідації пожежі у квартирі

    У вівторок, 19 жовтня, сталась пожежа в будинку на вул. Семашка, 21 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 10:47, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що займання виникло в кімнаті однієї з квартир на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

    Об 11:21 пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м та об 11:45 - ліквідовано.

    В ході гасіння пожежі було виявлено тіла двох загиблих осіб, чоловіка та жінки.

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    Під час пожежі в Києві загинули двоє осіб (фото)
    Під час пожежі в Києві загинули двоє осіб (фото)
    Під час пожежі в Києві загинули двоє осіб (фото)
    Фото: ДСНС

    На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

    Причини та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Нагадаємо, 18 жовтня сталася пожежа у квартирі 5-поверхового житлового будинку на вул. Туполєва, 5В у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

    У ніч на 19 жовтня сталась пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на пров. Політехнічному, 1/33 у Шевченківському районі столиці. Під час гасіння пожежі з квартири сходами було евакуйовано чоловіка та жінку. Чоловіка, 1947 року народження, було передано медикам, проте, в кареті швидкої медичної допомоги чоловік помер.

    Теги: пожежа трагедія Київ ДСНС смерть рятувальники будинок
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    Під час пожежі в Києві загинули двоє осіб (фото)