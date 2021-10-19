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    Трагічна пожежа в Києві: чоловік помер у кареті «швидкої» (фото)

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    Пожежа сталась у квартирі на четвертому поверсі&nbsp;в п&rsquo;ятиповерховому будинку - Трагічна пожежа в Києві: чоловік помер у кареті «швидкої» (фото)
    Пожежа сталась у квартирі на четвертому поверсі в п’ятиповерховому будинку
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали шість осіб

    У ніч на вівторок, 19 жовтня, сталась пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на пров. Політехнічному, 1/33 у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці бійці встановили, що займання виникло в одній із квартир на четвертому поверсі.

    Під час гасіння пожежі з квартири сходами було евакуйовано чоловіка та жінку. Чоловіка, 1947 року народження, було передано медикам, проте, в кареті швидкої медичної допомоги чоловік помер.

    Також чотири особи було евакуйовано з балкону вище розташованої квартири за допомогою колінчатого підіймача.

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    Трагічна пожежа в Києві: чоловік помер у кареті «швидкої» (фото)
    Трагічна пожежа в Києві: чоловік помер у кареті «швидкої» (фото)
    Трагічна пожежа в Києві: чоловік помер у кареті «швидкої» (фото)
    Трагічна пожежа в Києві: чоловік помер у кареті «швидкої» (фото)

    О 3:29 рятувальники локалізували пожежу на площі 30 кв. м та о 4:50 - ліквідували.

    На місці було задіяно шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу ДСНС.

    Обставини даного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Нагадаємо, 18 жовтня сталася пожежа у квартирі 5-поверхового житлового будинку на вул. Туполєва, 5В у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

    Теги: пожежа трагедія Київ ДСНС смерть рятувальники будинок
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    Трагічна пожежа в Києві: чоловік помер у кареті «швидкої» (фото)