Трагічна пожежа в Києві: чоловік помер у кареті «швидкої» (фото)

Пожежа сталась у квартирі на четвертому поверсі в п’ятиповерховому будинку

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали шість осіб

У ніч на вівторок, 19 жовтня, сталась пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на пров. Політехнічному, 1/33 у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці бійці встановили, що займання виникло в одній із квартир на четвертому поверсі.

Під час гасіння пожежі з квартири сходами було евакуйовано чоловіка та жінку. Чоловіка, 1947 року народження, було передано медикам, проте, в кареті швидкої медичної допомоги чоловік помер.

Також чотири особи було евакуйовано з балкону вище розташованої квартири за допомогою колінчатого підіймача.

О 3:29 рятувальники локалізували пожежу на площі 30 кв. м та о 4:50 - ліквідували.

На місці було задіяно шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу ДСНС.

Обставини даного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 18 жовтня сталася пожежа у квартирі 5-поверхового житлового будинку на вул. Туполєва, 5В у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.