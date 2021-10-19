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    Під час пожежі у квартирі в Києві загинув чоловік

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    Щоб потрапити до квартири, рятувальникам довелося відкривати двері за допомогою бензорізу - Під час пожежі у квартирі в Києві загинув чоловік
    Щоб потрапити до квартири, рятувальникам довелося відкривати двері за допомогою бензорізу
    Фото: ДСНС

    Обставини пожежі та загибелі чоловіка встановлюватимуть правоохоронці

    18 жовтня сталася пожежа у квартирі 5-поверхового житлового будинку на вул. Туполєва, 5В у Святошинському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 18:30, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що займання сталося в одній із квартир на першому поверсі.

    Аби потрапити до помешкання, рятувальникам довелося відкривати двері за допомогою бензорізу. Потрапивши до квартири та провівши розвідку, рятувальники виявили у ванній чоловіка без ознак життя та негайно передали його медикам, проте врятувати його не вдалося.

    О 19:13 бійці локалізували займання на площі 8 кв. м та о 19:32 – ліквідували.

    На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Обставини даного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 17 жовтня сталася пожежа в будинку на вул. Мілютенка, 11 в Деснянському районі столиці. 21-річний чоловік, який мешкав у квартирі, отримав термічний опік.

    12 жовтня сталася пожежа багатоповерховому житловому будинку на проспекті Науки, 18, у Голосіївському районі столиці. У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, 1941 року народження.

    11 жовтня у м. Вишневе, що під Києвом, після конфлікту з колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири. Від вогню постраждав 54-річний чоловік, імовірний винуватець займання. Потерпілого доставили до лікарні з численними опіками. ЗМІ повідомляли, що чоловік помер у лікарні.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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    Під час пожежі у квартирі в Києві загинув чоловік