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    У Києві горіло складське приміщення (фото)

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    Рятувальники ліквідували займання на площі 60 кв. м - У Києві горіло складське приміщення (фото)
    Рятувальники ліквідували займання на площі 60 кв. м
    Фото: ДСНС

    Вогонь зі сміття перекинувся на будівлю

    У понеділок, 18 жовтня, сталась пожежа на вул. Причальній, 5А в Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 9:52, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що сталося загоряння сміття з розповсюдженням на одноповерхове складське приміщення.

    О 10:22 рятувальники локалізували займання на площі 60 кв. м та о 10:27 – ліквідували.

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    У Києві горіло складське приміщення (фото)
    У Києві горіло складське приміщення (фото)
    У Києві горіло складське приміщення (фото)
    У Києві горіло складське приміщення (фото)

    На місці було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня сталась пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці.

    17 жовтня сталася пожежа в будинку на вул. Мілютенка, 11 в Деснянському районі столиці. 21-річний чоловік, який мешкав у квартирі, отримав термічний опік.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві горіло складське приміщення (фото)