У Києві горіло складське приміщення (фото)

Вогонь зі сміття перекинувся на будівлю

У понеділок, 18 жовтня, сталась пожежа на вул. Причальній, 5А в Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 9:52, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Бійці встановили, що сталося загоряння сміття з розповсюдженням на одноповерхове складське приміщення.

О 10:22 рятувальники локалізували займання на площі 60 кв. м та о 10:27 – ліквідували.

На місці було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня сталась пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці.

17 жовтня сталася пожежа в будинку на вул. Мілютенка, 11 в Деснянському районі столиці. 21-річний чоловік, який мешкав у квартирі, отримав термічний опік.