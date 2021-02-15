Під Києвом автівка протаранила лоб у лоб маршрутку (фото)

Водій Skoda під час обгону здійснив виїзд на зустрічну смугу

Внаслідок ДТП постраждали двоє людей

Сьогодні, 15 лютого, вранці в с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталося зіткнення двох автомобіля Skoda та маршрутного автобуса «Богдан». Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, водій Skoda під час обгону здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом.

Внаслідок ДТП водій Skoda та один пасажир автобуса отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до лікарні.

Також патрульні повідомляють, що за суботу та неділю, 13-14 лютого, на території Київської області сталося 113 ДТП, з них одна – з травмованими, одна особа отримала травми.

Нагадаємо, 14 лютого на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів і маршрутного автобуса.