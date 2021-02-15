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    Під Києвом автівка протаранила лоб у лоб маршрутку (фото)

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    Водій Skoda під час обгону здійснив виїзд на зустрічну смугу - Під Києвом автівка протаранила лоб у лоб маршрутку (фото)
    Водій Skoda під час обгону здійснив виїзд на зустрічну смугу
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Внаслідок ДТП постраждали двоє людей

    Сьогодні, 15 лютого, вранці в с. Крюківщина Києво-Святошинського району сталося зіткнення двох автомобіля Skoda та маршрутного автобуса «Богдан». Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередніми даними, водій Skoda під час обгону здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом.

    Внаслідок ДТП водій Skoda та один пасажир автобуса отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до лікарні.

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    Під Києвом автівка протаранила лоб у лоб маршрутку (фото)
    Під Києвом автівка протаранила лоб у лоб маршрутку (фото)

    Також патрульні повідомляють, що за суботу та неділю, 13-14 лютого, на території Київської області сталося 113 ДТП, з них одна – з травмованими, одна особа отримала травми.

    Нагадаємо, 14 лютого на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів і маршрутного автобуса.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина ПДР автомобіль
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