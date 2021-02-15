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    У Києві самоскид врізався у міст і повис на кузові (фото, відео)

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    Вантажівка застрягла під шляхопроводом - У Києві самоскид врізався у міст і повис на кузові (фото, відео)
    Вантажівка застрягла під шляхопроводом
    Фото: dtp.kiev.ua

    На місці ДТП працює поліція та рятувальники

    Сьогодні, 15 лютого, вранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Грінченка у бік центру Києва.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Попередньо, самоскид з неповністю опущеним перекидним кузовом врізався у шляхопровід та повис на задній осі.

    18_69
    18_69

    На місці працює поліція та рятувальники.

    Рух транспорту ускладнено. Утворюється затор.

    Теги: ДТП Київ вантажівки
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