У Києві самоскид врізався у міст і повис на кузові (фото, відео)
Вантажівка застрягла під шляхопроводом
Фото: dtp.kiev.ua
На місці ДТП працює поліція та рятувальники
Сьогодні, 15 лютого, вранці сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Грінченка у бік центру Києва.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Попередньо, самоскид з неповністю опущеним перекидним кузовом врізався у шляхопровід та повис на задній осі.
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На місці працює поліція та рятувальники.
Рух транспорту ускладнено. Утворюється затор.