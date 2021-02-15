У Києві зіткнулися дві автівки таксі, є постраждалі (фото, відео)
Отримали травми дві пасажирки таксі Uklon
Фото: Магнолія-ТВ
Не поділили дорогу таксисти Uber і Uklon
14 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби Народів у Печерському районі столиці зіштовхнулися два автомобілі служб таксі Uber і Uklon.
Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Відомо, що автівки з’їжджали на другорядну дорогу у напрямку Либідської. Хто кого не пропустив та спричинив аварію — буде з’ясовувати слідчо-оперативна група.
Фото: Магнолія-ТВ
Автомобілі отримали несерйозні механічні пошкодження, але не обійшлося без травмованих.
До лікарні шпиталізували двох пасажирок автомобіля Skoda служби таксі Uklon.