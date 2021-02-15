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    У Києві зіткнулися дві автівки таксі, є постраждалі (фото, відео)

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    Отримали травми дві пасажирки таксі Uklon - У Києві зіткнулися дві автівки таксі, є постраждалі (фото, відео)
    Отримали травми дві пасажирки таксі Uklon
    Фото: Магнолія-ТВ

    Не поділили дорогу таксисти Uber і Uklon

    14 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби Народів у Печерському районі столиці зіштовхнулися два автомобілі служб таксі Uber і Uklon.

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Відомо, що автівки з’їжджали на другорядну дорогу у напрямку Либідської. Хто кого не пропустив та спричинив аварію — буде з’ясовувати слідчо-оперативна група.

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    У Києві зіткнулися дві автівки таксі, є постраждалі (фото, відео)
    У Києві зіткнулися дві автівки таксі, є постраждалі (фото, відео)
    У Києві зіткнулися дві автівки таксі, є постраждалі (фото, відео)
    У Києві зіткнулися дві автівки таксі, є постраждалі (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Автомобілі отримали несерйозні механічні пошкодження, але не обійшлося без травмованих.

    До лікарні шпиталізували двох пасажирок автомобіля Skoda служби таксі Uklon.

    Теги: таксі ДТП Київ Uber автомобіль
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