У Києві не поділили дорогу дві автівки та маршрутка (фото)
Через ДТП на площі Марченка утворився затор
У неділю, 14 лютого, на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Аварія трапилась за участю двох легкових автомобілів і маршрутного автобуса.
У ДТП автомобілі серйозно не постраждали. Але через аварію було обмежено рух транспорту у напрямку Виноградаря.
Обставини ДТП і винуватця встановлять правоохоронці.
Як повідомлялося, 13 лютого в Києві водій відзначився «фантастичним» паркуванням на прибудинковій території багатоповерхівки, заблокувавши рух з парковки.
12 лютого на вулиці Петра Запорожця сталося зіткнення машини швидкої допомоги та снігоочищувача.