У Києві не поділили дорогу дві автівки та маршрутка (фото)

Через ДТП на площі Марченка утворився затор

У неділю, 14 лютого, на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилась за участю двох легкових автомобілів і маршрутного автобуса.

У ДТП автомобілі серйозно не постраждали. Але через аварію було обмежено рух транспорту у напрямку Виноградаря.

Обставини ДТП і винуватця встановлять правоохоронці.

Як повідомлялося, 13 лютого в Києві водій відзначився «фантастичним» паркуванням на прибудинковій території багатоповерхівки, заблокувавши рух з парковки.

12 лютого на вулиці Петра Запорожця сталося зіткнення машини швидкої допомоги та снігоочищувача.