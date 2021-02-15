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    У Києві не поділили дорогу дві автівки та маршрутка (фото)

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    Учасники ДТП заблокували дві смуги руху - У Києві не поділили дорогу дві автівки та маршрутка (фото)
    Учасники ДТП заблокували дві смуги руху
    Фото: Київ оперативний

    Через ДТП на площі Марченка утворився затор

    У неділю, 14 лютого, на площі Валерія Марченка в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилась за участю двох легкових автомобілів і маршрутного автобуса.

    У ДТП автомобілі серйозно не постраждали. Але через аварію було обмежено рух транспорту у напрямку Виноградаря.

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    У Києві не поділили дорогу дві автівки та маршрутка (фото)
    У Києві не поділили дорогу дві автівки та маршрутка (фото)

    Обставини ДТП і винуватця встановлять правоохоронці.

    Як повідомлялося, 13 лютого в Києві водій відзначився «фантастичним» паркуванням на прибудинковій території багатоповерхівки, заблокувавши рух з парковки.

    12 лютого на вулиці Петра Запорожця сталося зіткнення машини швидкої допомоги та снігоочищувача.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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