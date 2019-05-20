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    Під Києвом автомобіль на шаленій швидкості врізався у відбійник і згорів (фото)

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    Автомобіль згорів майже вщент - Під Києвом автомобіль на шаленій швидкості врізався у відбійник і згорів (фото)
    Автомобіль згорів майже вщент
    Фото: dtp.kiev.ua

    В результаті ДТП жертв немає

    У понеділок, 20 травня, вранці на трасі Київ-Одеса в районі Глеваха сталася ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, автомобіль «Мерседес» на великій швидкості врізався у відбійник і загорівся.

    Автомобіль згорів і відновленню не підлягає.

    «Обійшлося без важких травм», - повідомили свідки.

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    Під дописом у коментарях користувачі соцмережі повідомляють, що не раз бачили, як ця автівка, порушуючи правила дорожнього руху, з перевищенням швидкості ганяла Києвом.

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