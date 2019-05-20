Під Києвом автомобіль на шаленій швидкості врізався у відбійник і згорів (фото)



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Автомобіль згорів майже вщент Фото: dtp.kiev.ua

В результаті ДТП жертв немає

У понеділок, 20 травня, вранці на трасі Київ-Одеса в районі Глеваха сталася ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, автомобіль «Мерседес» на великій швидкості врізався у відбійник і загорівся.

Автомобіль згорів і відновленню не підлягає.

«Обійшлося без важких травм», - повідомили свідки.

Під дописом у коментарях користувачі соцмережі повідомляють, що не раз бачили, як ця автівка, порушуючи правила дорожнього руху, з перевищенням швидкості ганяла Києвом.