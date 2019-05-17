Під Києвом Toyota вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася (фото)



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Автомобіль Toyota Corolla злетів з дороги Фото: Патрульна поліція Київської області

Під час обгону водій іномарки допустив зіткнення з пікапом ЗАЗ

Сьогодні, 17 травня, на трасі Київ – Ковель сталася ДТП: на повороті до селища Клавдієве-Тарасове з автодороги авто Toyota Corolla злетів з дороги та перекинувся. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області.

Патрульні встановили, що спричинило цю ДТП недотримання елементарних правил обгону.

«Під час обгону на перехресті 66-річний водій іномарки допустив зіткнення з пікапом ЗАЗ-11057. Внаслідок цієї пригоди відбулось перекидання автівки Toyota», - повідомили поліцейські.

Обидва учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди від госпіталізації відмовились.

Позаяк власник Toyota відволікся під час керування автомобілем, не був достатньо уважним та здійснив обгін на перехресті правоохоронці склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

Як повідомлялося, у ніч на 17 травня на в'їзді до Вишгорода сталася ДТП за участю автомобіля Audi. Попередньо, водій не поділив дорогу з мотоциклістом і на великій швидкості вилетів у кювет.