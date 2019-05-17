Біля метро «Дорогожичі» ВАЗ збив жінку (фото, відео)



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ДТП сталася на вулиці Дорогожицькій, 9 Фото: Інформатор

Потерпілу доставили в обласну лікарню

У п'ятницю, 17 травня, в Києві біля станції метро «Дорогожичі» сталася ДТП за участю пішохода: ВАЗ збив жінку-пішохода, яка перебігала дорогу в недозволеному місці.

Аварія трапилася близько 13:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. Автомобіль ВАЗ, що їхав від станції метро, не встиг загальмувати і збив її. На місце події оперативно прибула карета швидкої допомоги і екіпаж патрульної поліції.

Медики надали жінці першу допомогу, після чого госпіталізували її в обласну лікарню. На даний момент у потерпілої є підозра на закриту черепно-мозкову травму.

Поліцейським же належить з'ясувати всі подробиці цієї аварії.

Нагадаємо, 21 березня ввечері в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі».

В результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом, другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

На відео з камер спостереження видно, що наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Дивіться відео моменту ДТП.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварія на Дорогожичах має бути належним чином розслідувана, а винуватці – покарані.