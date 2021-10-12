Під Києвом чоловік влаштував самопідпал під квартирою колишньої дружини (фото)

Чоловік потрапив до лікарні з численними опіками

У понеділок, 11 жовтня, ввечері у м. Вишневе, що під Києвом, після конфлікту з колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири. На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС та швидка медична допомога. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Жителів багатоповерхівки було евакуйовано.

Вогнеборці ліквідували пожежу.

Від вогню постраждав 54-річний чоловік, імовірний винуватець займання. Потерпілого доставили до лікарні з численними опіками.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу.

Як повідомлялося, 10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.