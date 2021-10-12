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    Під Києвом чоловік влаштував самопідпал під квартирою колишньої дружини (фото)

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    Пожежа сталася у багатоповерховому будинку - Під Києвом чоловік влаштував самопідпал під квартирою колишньої дружини (фото)
    Пожежа сталася у багатоповерховому будинку
    Фото: Нацполіція

    Чоловік потрапив до лікарні з численними опіками

    У понеділок, 11 жовтня, ввечері у м. Вишневе, що під Києвом, після конфлікту з колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири. На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС та швидка медична допомога. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Жителів багатоповерхівки було евакуйовано.

    Вогнеборці ліквідували пожежу.

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    Під Києвом чоловік влаштував самопідпал під квартирою колишньої дружини (фото)
    Під Києвом чоловік влаштував самопідпал під квартирою колишньої дружини (фото)
    Під Києвом чоловік влаштував самопідпал під квартирою колишньої дружини (фото)

    Від вогню постраждав 54-річний чоловік, імовірний винуватець займання. Потерпілого доставили до лікарні з численними опіками.

    Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу.

    Як повідомлялося, 10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.

    Теги: Національна поліція України пожежа ДСНС Київщина рятувальники чоловік
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    Під Києвом чоловік влаштував самопідпал під квартирою колишньої дружини (фото)