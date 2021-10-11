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    Вигоріли двері ліфтів і квартир: у будинку на Оболоні бушувала пожежа (відео)

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    Пожежа виникла в загальному коридорі на дев’ятому поверсі будинку
    Фото: скріншот із відео

    Через запарковані автомобілі рятувальники не могли під'їхати до будинку, де сталася пожежа

    У неділю, 10 жовтня, сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 16:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що горить сміття та особисті речі в загальному коридорі на дев’ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку з розповсюдженням на двері ліфта та двері загального коридору.

    О 17:00 пожежу було локалізовано на площі 18 кв. м та о 17:08 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.

    Під час розвідки із квартири на 15 поверсі було виведено 6 осіб, із них 3 дітей.

    Рятувальники повідомили про складнощі, з якими довелось зіштовхнутися пожежним. «По-перше, проїзд до будинку ускладнювався не лише автівками, що не пропускали пожежні машини, а й запаркованими на заїздах. По-друге, припаркований приватний автотранспорт біля під'їзду також значно заважав прокладати рукавні лінії та й елементарно – дійти пожежним з обладнанням до входу в під'їзд», – йдеться в повідомленні ДСНС

    На місці події працювало п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Вигоріли двері ліфтів і квартир: у будинку на Оболоні бушувала пожежа (відео)