Київ у димовому полоні: у передмісті горить трава та сухостій (фото)

10 жовтня рятувальники Київщини 24 рази виїжджали на гасіння трави та сміття

Попри всі застереження рятувальників та екологів, мешканці Київщини продовжують підпали сухої трави. Але горить не тільки трава, вогонь розповсюджується на споруди, паркани, копиці сіна.

Так, лише за минулу добу, 10 жовтня, рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння трави та сміття. Площа загорань становила понад 13 га. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Зокрема, 10 жовтня сталося загорання трав'яного настилу у с. Гавронщина Макарівської селищної громади.

Того ж дня виникло загорання трав'яного настилу у с. Фасівочка Макарівської селищної громади.

10 жовтня сталося загорання трав’яного настилу на відкритій території у м. Бориспіль.

Причини усіх пожеж встановлюється.

«Спалювання сухої трави та листя загрожує виникненням значних масштабних пожеж, що є небезпечним не лише для природних систем, але й для здоров’я людей, особливо для тих, хто має серцеві та алергічні захворювання та проблеми з дихальними шляхами», – попереджають фахівці.

Як повідомлялося, 11 жовтня в Києві спостерігається смог. Мешканці столиці скаржаться на запах гару. Наразі повітря у місті нездорове для чутливих груп населення.