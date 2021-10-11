На трасі Київ–Чоп згоріла вантажівка (фото)

Причина загорання автомобіля встановлюється

У понеділок, 11 жовтня, на автошляху Київ–Чоп у с. Бузова відбулося загорання вантажного автомобіля «Газель». Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь о 08:48. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено рятувальників двох пожежно-рятувальних частин.

По прибуттю рятувальники встановили, що горить моторний відсік вантажного автомобіля.

Пожежу ліквідовано о 09:29. Але вантажівка згоріла майже вщент.

Причина загорання встановлюється.

Як повідомлялося, в ніч на 24 вересня в с. Крюківщина на парковці ЖК «Парадайс авеню» на вулиці Панорамній сталося займання автомобілів. Внаслідок пожежі повністю знищено чотири автомобілі, один – частково.

У серпні на вулиці Крайній у Деснянському районі горіла маршрутка. На момент загорання в салоні перебували пасажири, вони встигли вибігти.

У липні на вул. Довженка, 4 у Шевченківському районі столиці сталося займання маршрутки.

До слова, попри всі застереження рятувальників та екологів, мешканці Київщини продовжують підпали сухої трави. Але горить не тільки трава, вогонь розповсюджується на споруди, паркани, копиці сіна. За добу 10 жовтня рятувальники 24 рази виїжджали на гасіння трави та сміття