Під Києвом депутат захватив земельну ділянку площею 30 га



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Землю незаконно використовувало фермерське господарство

Депутат райради заволодів землею, підробивши документи

Повідомлено про підозру депутату Васильківської районної ради, який незаконно заволодів земельною ділянкою площею майже 30 га вартістю понад 5 млн грн на території Васильківського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Встановлено, що у 2017 році депутат райради, використовуючи підроблені документи, а саме державний акт та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, ввівши в оману державного реєстратора, зареєстрував право власності на вказану земельну ділянку. Після чого, цю землю підозрюваний передав до статутного капіталу фермерського господарства, у якому є директором.

Дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великому розмірі), ст. 366-1 (поданні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції») КК України.

Триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.