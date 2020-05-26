Шмигаль звільнив керівника Держгеокадастру
Башлика було призначено за часів уряду Гончарука
Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Відповідне розпорядження від 25 травня № 566-р опубліковане на Урядовому порталі.
«Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 871 закону України «Про державну службу», - йдеться у документі.
Іншим розпорядженням № 567-р уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, поклав виконання обов’язків керівника на першого заступника голови зазначеної Служби Юлію Мороз.
Башлика було призначено головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в листопаді 2019 року за часів уряду Олексія Гончарука.
До слова, 1 березня Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.