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    Шмигаль звільнив керівника Держгеокадастру

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    Денис Башлик пропрацював на посаді пів року - Шмигаль звільнив керівника Держгеокадастру
    Денис Башлик пропрацював на посаді пів року

    Башлика було призначено за часів уряду Гончарука

    Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

    Відповідне розпорядження від 25 травня № 566-р опубліковане на Урядовому порталі.

    «Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 871 закону України «Про державну службу», - йдеться у документі.

    Іншим розпорядженням № 567-р уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, поклав виконання обов’язків керівника на першого заступника голови зазначеної Служби Юлію Мороз.

    Башлика було призначено головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в листопаді 2019 року за часів уряду Олексія Гончарука. 

    До слова, 1 березня Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.

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    Кабмін земля відставка Держгеокадастр
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