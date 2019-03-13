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    Під Києвом горів пінобетонний комбінат

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    <p>Пожежа сталася у селі Рогозів</p> - Під Києвом горів пінобетонний комбінат

    Пожежа сталася у селі Рогозів

    Рятувальники майже дві години боролися з вогнем

    У вівторок, 12 березня, сталося загоряння покрівлі на ТОВ «Рогозівського пінобетонного комбінату» у с. Рогозів Бориспільського району. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 21:35.

    На місце події виїхали рятувальники 23-ї ДПРЧ м. Бориспіль, МПО с. Глибоке та Рогозів, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горить покрівля на площі 84 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 22:14 та повністю ліквідовано о 23:25.

    Причина пожежі встановлюється. 

    Нагадаємо, 11 березня пізно ввечері сталася пожежа у свинарнику у селі Рови Вишгородського району.  Під час ліквідації пожежі було врятовано близько 350 поросят.

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