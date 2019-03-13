Під Києвом горів пінобетонний комбінат
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Розсилка
Пожежа сталася у селі Рогозів
Рятувальники майже дві години боролися з вогнем
У вівторок, 12 березня, сталося загоряння покрівлі на ТОВ «Рогозівського пінобетонного комбінату» у с. Рогозів Бориспільського району. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 21:35.
На місце події виїхали рятувальники 23-ї ДПРЧ м. Бориспіль, МПО с. Глибоке та Рогозів, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горить покрівля на площі 84 кв. м.
Пожежу було локалізовано о 22:14 та повністю ліквідовано о 23:25.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 11 березня пізно ввечері сталася пожежа у свинарнику у селі Рови Вишгородського району. Під час ліквідації пожежі було врятовано близько 350 поросят.