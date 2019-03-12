  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час пожежі на Київщині ледь не підсмажилися 350 поросят

    • Розсилка
    Ліквідація пожежі у свинарнику - Під час пожежі на Київщині ледь не підсмажилися 350 поросят
    Ліквідація пожежі у свинарнику
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу у свинарнику

    У понеділок, 11 березня, пізно ввечері сталася пожежа у свинарнику у селі Рови Вишгородського району. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про загоряння надійшла до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 21:51.

    На місце події виїхали рятувальники 38-ї ДПРЧ смт Димер, 37-ї ДПРЧ м. Вишгород та 55-го ДПРП с. Сухолуччя. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить свинарник на площі 500 кв. м.

    Пожежу було локалізовано о 22:57 та повністю ліквідовано о 00:32.

    Внаслідок пожежі врятовано близько 350 поросят.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під час пожежі на Київщині ледь не підсмажилися 350 поросят
    Під час пожежі на Київщині ледь не підсмажилися 350 поросят

    На пожежі працювало 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина тварини рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ