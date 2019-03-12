Під час пожежі на Київщині ледь не підсмажилися 350 поросят



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Ліквідація пожежі у свинарнику Фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежу у свинарнику

У понеділок, 11 березня, пізно ввечері сталася пожежа у свинарнику у селі Рови Вишгородського району. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про загоряння надійшла до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 21:51.

На місце події виїхали рятувальники 38-ї ДПРЧ смт Димер, 37-ї ДПРЧ м. Вишгород та 55-го ДПРП с. Сухолуччя. По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить свинарник на площі 500 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 22:57 та повністю ліквідовано о 00:32.

Внаслідок пожежі врятовано близько 350 поросят.

На пожежі працювало 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.