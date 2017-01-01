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    Під Києвом грабіжник застрелив колишнього бійця АТО

    Руслан Єсюк воював в зоні АТО в складі 72-ї ОМБр
    Співробітник охоронної фірми, який загинув під час нападу грабіжника на ювелірний магазин під Києвом, був колишнім бійцем АТО. Про це в соцмережі Facebook написав друг загиблого Анатолій Штефан. «Важко повірити. Вчора прийняв свій останній бій побратим Руслан Есюк. На мирній території під час пограбування ювелірного магазину в місті Біла
    • Сьогодні, 16:09
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    Руслан Єсюк
    Руслан Єсюк

    Руслан Єсюк воював в зоні АТО в складі 72-ї ОМБр

    Співробітник охоронної фірми, який загинув під час нападу грабіжника на ювелірний магазин під Києвом, був колишнім бійцем АТО.

    Про це в соцмережі Facebook написав друг загиблого Анатолій Штефан.

    «Важко повірити. Вчора прийняв свій останній бій побратим Руслан Есюк. На мирній території під час пограбування ювелірного магазину в місті Біла Церква», - написав він.

    За словами Штефана, Єсюк одним з перших пішов воювати в зону АТО в складі 72-ї ОМБр, а його дружина була волонтером.

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    «Пішов працювати. Але тут, в тилу, упирі взяли зброю в руки для швидкого заробітку ... »- зазначив Штефан.

    Нагадаємо, 3 грудня в місті Біла Церква на Київщині стався розбійний напад на ювелірний магазин. Коли на місце події прибула приватна охорона, грабіжник відкрив стрілянину по охоронцям. Один з постраждалих помер у лікарні.

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