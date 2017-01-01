На Київщині скоєний розбійний напад на ювелірний магазин

Тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії щодо затримання зловмисника

У місті Біла Церква невідомий чоловік в масці напав на ювелірний магазин, погрожуючи зброєю. Нападник поранив двох працівників приватної охорони. Один з них помер у лікарні. Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком». Нападник зайшов до магазину шляхом вільного доступу наприкінці робочого дня,



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Тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії щодо затримання зловмисника

У місті Біла Церква невідомий чоловік в масці напав на ювелірний магазин, погрожуючи зброєю. Нападник поранив двох працівників приватної охорони. Один з них помер у лікарні.

Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком».

Нападник зайшов до магазину шляхом вільного доступу наприкінці робочого дня, розпилив в приміщенні сльозогінний газ та намагався заволодіти ювелірними виробами. Продавець встиг натиснути тривожну кнопку і за декілька хвилин на місце події прибув наряд приватної охорони. Зловмисник кілька раз прицільно вистрілив в охоронців, після чого зник у невідомому напрямку.

У результаті нападу 42-річний працівник охоронної фірми отримав вогнепальне поранення шиї і медикам не вдалося врятувати йому життя. Інший охоронець отримав нетяжке поранення.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.