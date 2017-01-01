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    На Київщині скоєний розбійний напад на ювелірний магазин

    Тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії щодо затримання зловмисника
    У місті Біла Церква невідомий чоловік в масці напав на ювелірний магазин, погрожуючи зброєю. Нападник поранив двох працівників приватної охорони. Один з них помер у лікарні.  Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком». Нападник зайшов до магазину шляхом вільного доступу наприкінці робочого дня,
    • Сьогодні, 11:23
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    Тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії щодо затримання зловмисника

    У місті Біла Церква невідомий чоловік в масці напав на ювелірний магазин, погрожуючи зброєю. Нападник поранив двох працівників приватної охорони. Один з них помер у лікарні. 

    Про це інформує прес-служба Національної поліції, повідомляє «Главком».

    Нападник зайшов до магазину шляхом вільного доступу наприкінці робочого дня, розпилив в приміщенні сльозогінний газ та намагався заволодіти ювелірними виробами. Продавець встиг натиснути тривожну кнопку і за декілька хвилин на місце події прибув наряд приватної охорони. Зловмисник кілька раз прицільно вистрілив в охоронців, після чого зник у невідомому напрямку.

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    У результаті нападу 42-річний працівник охоронної фірми отримав вогнепальне поранення шиї і медикам не вдалося врятувати йому життя.  Інший охоронець отримав нетяжке поранення.

    На місці злочину працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції.

    За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.   Наразі поліцейські проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.

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    кримінал Київщина
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