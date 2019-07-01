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    У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)

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    Капот&nbsp;буквально злетів з машини&nbsp; - У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)
    Капот буквально злетів з машини 
    Фото: Інформатор

    Власника Lexus і причини інциденту встановить слідство

    У понеділок, 1 липня, біля житлового будинку на вулиці Василя Липківського, 31 у Києві стався вибух в автомобілі Lexus GS 300.

    Інцидент стався близько 1:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, в момент вибуху вони перебували у дворі будинку. Чоловіки почули потужний хлопок, вибігли подивитися, що сталося, і побачили, як з моторного відсіку припаркованого автомобіля Lexus GS 300 виривається потужний стовп полум'я.

    Очевидці одразу ж викликали рятувальників. Пожежники приїхали за кілька хвилин. Незважаючи на оперативне реагування та злагоджені дії рятувальників, у Lexus практично повністю вигорів моторний відсік. Також вогонь серйозно пошкодив лобове скло і салон автомобіля.

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    У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)
    У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)
    У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)
    У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)
    У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)
    У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)
    У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За характером пошкоджень капота - він буквально злетів з машини - правоохоронці припускають, що причиною пожежі міг стати вибух.

    На щастя, на момент події в автомобілі нікого не було.

    На місці працювали рятувальники ДСНС, екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Власника Lexus і причини інциденту встановить слідство.

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