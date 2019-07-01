У Києві стався вибух в автомобілі Lexus (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Капот буквально злетів з машини Фото: Інформатор

Власника Lexus і причини інциденту встановить слідство

У понеділок, 1 липня, біля житлового будинку на вулиці Василя Липківського, 31 у Києві стався вибух в автомобілі Lexus GS 300.

Інцидент стався близько 1:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, в момент вибуху вони перебували у дворі будинку. Чоловіки почули потужний хлопок, вибігли подивитися, що сталося, і побачили, як з моторного відсіку припаркованого автомобіля Lexus GS 300 виривається потужний стовп полум'я.

Очевидці одразу ж викликали рятувальників. Пожежники приїхали за кілька хвилин. Незважаючи на оперативне реагування та злагоджені дії рятувальників, у Lexus практично повністю вигорів моторний відсік. Також вогонь серйозно пошкодив лобове скло і салон автомобіля.

За характером пошкоджень капота - він буквально злетів з машини - правоохоронці припускають, що причиною пожежі міг стати вибух.

На щастя, на момент події в автомобілі нікого не було.

На місці працювали рятувальники ДСНС, екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Власника Lexus і причини інциденту встановить слідство.