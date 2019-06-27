На Київщині горів електропоїзд (фото)



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Пожежа на залізниці сталася в ніч на 27 червня Фото: ДСНС

Загорання сталося у кабіні машиніста

У ніч на четвер, 27 червня, о 02:47 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшов дзвінок від диспетчера «Укрзалізниці» про те, що у смт Пісківка на залізничному перегоні горить електропоїзд.

На місце виклику було направлено черговий караул 59-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Пісківка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

«Прибувши на місце виклику, було встановлено що горить кабіна машиніста. О 04:11 загорання було локалізовано та о 04:40 повністю ліквідовано», - розповіли у ДСНС.

На місці події працювала одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Причини загорання та збитки встановлюються.

До слова, сьогодні через погодні умови, що призвели до збоїв у енергопостачанні, поблизу станції Біличі на Київщині затримуються в дорозі деякі поїзди коростенського напрямку.