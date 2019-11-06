Під Києвом підірвали авто: одній людині відірвало голову, двоє - у лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередніми даними, в автомобіль кинули гранату

Під Києвом підірвали автомобіль. Одна людина загинула, ще двоє осіб госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посланням на дані оперативних служб.

«Під Києвом, на повороті на спорткомплекс «Чайка» взірвався автомобіль. Одній людині відірвало голову, двох осіб у важкому стані госпіталізують до лікарні. Виклик швидкої допомоги був о 21:42», - повідомив журналіст.

За попередніми даними, в автомобіль кинули гранату із проїжджаючого мотоцикла.

Нагадаємо, у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення.

Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.