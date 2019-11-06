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    Під Києвом підірвали авто: одній людині відірвало голову, двоє - у лікарні

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    Під Києвом підірвали авто: одній людині відірвало голову, двоє - у лікарні

    За попередніми даними, в автомобіль кинули гранату

    Під Києвом підірвали автомобіль. Одна людина загинула, ще двоє осіб госпіталізували до лікарні.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посланням на дані оперативних служб.

    «Під Києвом, на повороті на спорткомплекс «Чайка» взірвався автомобіль. Одній людині відірвало голову, двох осіб у важкому стані госпіталізують до лікарні. Виклик швидкої допомоги був о 21:42», - повідомив журналіст.

    За попередніми даними, в автомобіль кинули гранату із проїжджаючого мотоцикла.

    Нагадаємо, у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення.

     Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.

    Київ граната автомобіль
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