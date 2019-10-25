Біля супермаркету у Харкові сталась стрілянина, є загиблий



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Сьогодні у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інформація про те, що по вулиці Клочківській у Харкові чутно звуки пострілів, надійшла до поліції о 12:05.

На місце події терміново вирушили наряди патрульних, слідчо-оперативна група, експерти та кінологи.

За первинною інформацією, двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з них помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих наразі встановлюються.

Автомобіль, на якому зловмисники зникли, знайдений неподалік від місця скоєння злочину. Він підпалений.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Проводиться огляд, опитуються свідки, збираються речові докази.

Організовано комплекс відповідних заходів для розшуку осіб, причетних до даної події.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що один з постраждалих - Георгій Ісаков входив в «Оплот» і був заступником Жиліна.