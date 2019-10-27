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    Кримінал

    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї

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    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї

    Арсенал було знайдено на дачі стрілка

    У селі Руська Лозова, Харківської області, було знайдено значний арсенал зброї, що належав Олексію Титову, який влаштував смертельну стрілянину в Харкові біля супермаркету.

    Відповідні фото публікує Telegram-канал «Раклы».

    Арсенал було знайдено на дачі стрілка. Там виявили безліч зброї, в тому числі: понад 50 гранат, вогнемет «Джміль» російського виробництва, гранатометні постріли ВОГ-25, підствольні гранатомети, реактивні протитанкові гранати, американська гвинтівка AR 15 з оптичним прицілом і глушником, ручний кулемет Калашникова, кілька автоматів Калашникова, тротилові шашки і розсип різних боєприпасів.

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    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї
    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї
    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї
    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї
    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї
    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї
    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї
    У кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї

    Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.

    У соцмережі очевидці опублікували відео з місця стрілянини.

    Очільник поліції Харківщини Валерій Сокуренко назвав стрілянину біля супермаркету «бандитськими розбірками».

    ЗМІ повідомили, що в перестрілці біля супермаркету в Харкові був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

    Харків ЗМІ кримінал зброя вбивство
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