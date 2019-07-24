Поліція фіксує зменшення кількості викрадень авто у Києві документ



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Статистика викрадень авто в Києві йде на спад

З січня по 20 червня 2019 року у Києві відкрито 389 кримінальних правопорушень за фактами незаконного заволодіння транспортним засобом. Про йдеться в офіційній відповіді Головного управління Нацполіції Києва на звернення депутата Київради Олександра Пабата.

«Статистика викрадень авто в Києві йде на спад», - зазначив депутат на своїй сторінці у Facebook, аналізуючи повідомлення поліції.

Пабат зазначив, що за весь 2018 рік у сталося 1103 викрадення автомобілів, а у 2017 році - 1586.

«Пік крадіжок особистого автотранспорту припав на 2015 рік, тоді викрали майже 2 тисячі авто», - звернув увагу депутат.

За його словами, дані Нацполіції підтверджують, що злодії втрачають інтерес до транспортних засобів як до об'єктів викрадання.

Нагадаємо, у столичній поліції заявили, що кількість злочинів у громадських місцях міста зменшилася на 15% порівняно з минулим роком.