У Києві автомобіль, про викрадення якого заявив власник, в’їхав у кіоск (фото, відео)
Lanos скотився вниз по вулиці і в'їхав у кіоск
Водій не поставив машину на ручник, і вона скотилася вниз по вулиці
У четвер, 11 липня, на перетині вулиць Бульварно-Кудрявської і Тургенєвської в Києві Lanos влетів у кіоск з випічкою.
ДТП сталася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.
За словами водія Lanos, він припаркував авто на вулиці Тургенєвській. Пізніше чоловік вийшов на вулицю і не виявив автомобіль. Він заявив про викрадення в поліцію. Однак, прибувши на місце, правоохоронці виявили, що машина в'їхала в кіоск на перетині Бульварно-Кудрявської і Тургенєвської.
Пізніше з'ясувалося, що водій не поставив машину на ручник. Lanos скотився вниз по вулиці і в'їхав у кіоск.
В результаті зіткнення в автомобіля пошкоджена передня частина в районі бампера. У кіоску розбито скло вітрини.
На місці події працювали два наряди патрульної поліції. Деталі інциденту встановлюються.
Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 12 липня, на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматної в Києві сталася серйозна ДТП за участю двох іномарок: зіткнулися Audi і BMW.