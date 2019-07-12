Столична поліція затримала викрадачів авто (фото)



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Викрадену машину зловмисники залишили у свого знайомого Фото: Нацполіція

Зловмисниками виявилися мешканці Вишгородського району

До Оболонського управління поліції від власника надійшло повідомлення про зникнення автомобіля «Хюндай», який він припаркував на вулиці Йорданська. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група для встановлення обставин події.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, потерпілий розповів, що вранці виявив відсутність свого автомобіля на подвір’ї. Працівники поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у ході яких проаналізували записи з камер відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто».

Після проведення аналізу вдалось відстежити шлях пересування викраденого автомобіля та машини, яка його супроводжувала. Завдяки цьому правоохоронці встановили особу водія-співучасника та місце, де він проживає.

Ним виявився мешканець Київщини, який працює водієм таксі. Напередодні він підвозив потерпілого додому. У ході бесіди пасажир розповів таксисту, що має автомобіль «Хюндай» та показав, де він стоїть, коли під’їхали до будинку.

Таксист розповів правоохоронцям, що після виконаного замовлення він випадково знайшов ключі від автомобіля в своєму салоні. Зловмиснику спало на думку викрасти машину пасажира. Для цього він зателефонував приятелю та запропонував разом це зробити.

Через деякий час чоловіки приїхали до столиці, один сів за кермо викраденої іномарки, а інший - супроводжував його позаду. Викрадену машину зловмисники залишили у свого знайомого у сусідньому селі.

Правопорушники - 35-річний та 40-річний мешканці Вишгородського району, котрі раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру. За вчинене їм загрожує позбавлення волі до восьми років.