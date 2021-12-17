Під Києвом поліція затримала викрадача позашляховиків (фото, відео)

Молодик викрадав авто, вимикаючи штатну сигналізацію та за допомогою раніше прописаного ключа

Попри свій молодий вік, на рахунку зловмисника ціла серія викрадення авто

Поліція Київщини затримала викрадача позашляховиків на прізвисько «Тьомич». На рахунку 24-річного зловмисника ціла серія крадіжок автомобілів у Броварському та Фастівському районах області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

21 квітня в Броварах було скоєно викрадення позашляховика Kia Sportage. Крадій вимкнув штатну сигналізацію та за допомогою раніше прописаного ключа здійснив викрадення машини. Тоді поліцейські встановили особу зловмисника та заочно повідомили йому про підозру, крадія оголосили у розшук.

Встановлено, що зловмисник вчинив щонайменше 5 крадіжок на території Київщини, серед яких такі автівки, як Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe.

Лиходій спеціалізувався переважно на крадіжках позашляховиків. Викрадення здійснював, використовуючи підсилені методи конспірації.

Для скоєння злочину зловмисник прибував громадським транспортом, зупинявся у хостелах, змінював телефони. Перед викраденням авто замовляв спеціальну апаратуру та виготовляв ключі під конкретні іномарки. Після викрадення заганяв автомобілі на «відстійники», а в подальшому пропонував власникам автівок викупити своє майно. Якщо ж власники відмовлялись, переважна більшість крадених авто йшла на розбірку.

Крадій був настільки впевнений в успіху свого кримінального промислу, що якось навіть наважився відкрито заправити на АЗС нещодавно викрадену автівку.

Днями «Тьомич» був затриманий у своїй орендованій оселі в селі Софіївська Борщагівка. У нього виявили і черговий прописаний ключ для авто, яке він збирався викрасти.

Встановлено також, що попри свій молодий вік, ще у 2019 році «Тьомич» входив до складу відомої злочинної групи, яка спеціалізувалась на викраденні автомобілів. Тоді у зловмисників вилучили цілу низку викрадених авто, а провадження було скероване до суду.

Наразі особа затримана і вже арештована судом з можливістю внесення застави в розмірі понад 460 тис. грн. Поліція перевірятиме фігуранта на можливу причетність до скоєння аналогічних злочинів щодо незаконного заволодіння транспортними засобами і в інших районах Київщини.

Слідство триває.